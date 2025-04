In Duisburg bleiben Schulen wegen Drohbriefs geschlossen

Duisburg: In der Stadt in Nordrhein-Westfalen bleiben heute wegen zwei Drohbriefen alle Sekundar- und Gesamtschulen geschlossen. Laut Polizei hatte eine Schule am Freitag ein Schreiben mit bedrohlichen und rechtsradikalen Äußerungen erhalten. Darin kündigte der unbekannte Absender für heute Straftaten in der Schule an. Gestern erhielt dieselbe Schule dann laut Polizei noch einen Drohbrief, in dem auch 13 weitere Schulen im Stadtgebiet genannt wurden. Die Ermittlungen hat jetzt der Staatsschutz übernommen. Die Spezialisten dort gehen nach eigenen Angaben aber nicht von einer ernsthaften Bedrohung aus. Die Schulschließungen seien eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten heute Distanzunterricht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2025 06:00 Uhr