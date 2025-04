In Duisburg bleiben mehrere Schulen wegen Bedrohung geschlossen

Duisburg: In der Stadt im Ruhrgebiet findet heute an allen Gesamt- und Sekundarschulen Distanzunterricht statt. Hintergrund für die Schulschließungen ist eine Bedrohungslage, hieß es von der Polizei. So sei am Freitag bei der Schulleitung der Gesamtschule-Mitte ein Schreiben mit bedrohlichen und rechtsradikalen Äußerungen eingegangen. Der unbekannte Absender habe für heute Straftaten dort angekündigt. Gestern sei ein neues Schreiben eingegangen, das 13 weitere Schulen im Stadtgebiet betraf, so die Polizei. Auch wenn der Duisburger Staatsschutz nicht von einer ernsthaften Bedrohung ausgeht, wurden vorsichtshalber Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die Bezirksregierung entschied, den Präsenzunterricht an den betroffenen Schulen heute auszusetzen.

