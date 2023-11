In Dublin kommt es am Abend zu schweren Krawallen

Dublin: In der irischen Hauptstadt hat es am Abend schwere Ausschreitungen gegeben. Rechts gerichtete Demonstranten griffen Polizisten an, setzten Autos in Brand und plünderten Geschäfte. Auslöser der Krawalle war ein Messerangriff vor einer Grundschule im Zentrum der Hauptstadt. Dort hatte ein Mann eine Frau und mehrere Kinder verletzt. Er ist mittlerweile festgenommen. In sozialen Medien waren nach der Tat Gerüchte kursiert, wonach es sich bei dem Angreifer um einen Ausländer handelte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 02:00 Uhr