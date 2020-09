In drei bayerischen Städten streiken morgen die Busfahrer

Coburg: In drei bayerischen Städten treten morgen die Busfahrer in den Ausstand. Dies betrifft Coburg, Aschaffenburg und Kaufbeuren. Die Gewerkschaft Verdi hat die Busfahrer zu Warnstreiks aufgerufen, weil der private Arbeitgeber in der Tarifrunde bisher nicht bereit ist, Löhne zu erhöhen. Die Auswirkungen sind unterschiedlich: In Coburg dürften morgen überhaupt keine Linienbusse fahren, in Aschaffenburg wird zumindest an einem Notfahrplan gearbeitet, und in Kaufbeuren ist am Morgen bis 8:45 Uhr mit Behinderungen und Ausfällen zu rechnen. Der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal, Bechteler, sagte wörtlich: "Die Schüler werden halt nicht in die Schule kommen."

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.09.2020 18:15 Uhr