In Deutschland wird wieder mehr gegen Corona geimpft

Berlin: In Deutschland wird wieder deutlich mehr gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ließen sich gestern 368.000 Menschen eine Spritze setzen. Rund zwei Drittel davon waren Auffrischungs-Impfungen. Schon am Dienstag kamen mehr als 310.000 Menschen zum Impfen - so viele wie seit August nicht mehr. Inzwischen sind mehr als 67 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, fast 70 Prozent haben die erste Dosis erhalten. Eine dritte sogenannte Booster-Impfung haben 3,3 Millionen Menschen bekommen. Es gibt weiter starke regionale Unterschiede bei der Impf-Quote. Bremen liegt vorn mit über 81 Prozent Geimpften. Sachsen ist das Schlusslicht mit rund 59 Prozent.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.11.2021 12:15 Uhr