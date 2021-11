In Deutschland wird weiter über eine Impfpflicht diskutiert

Das Wetter in Bayern: trüb, nur in den Bergen sonnig

Das Wetter in Bayern: Vielerorts stark bewölkt und trüb. Nur in unmittelbarer Alpennähe länger sonnig, 5 bis 10 Grad. Nachts Abkühlung bis auf 1 Grad. Auch morgen an den Alpen länger sonnig, sonst trüb. Am Montag in ganz Bayern bewölkt. Am Dienstag freundlicher mit teils längerem Sonnenschein, höchstens 3 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2021 12:00 Uhr