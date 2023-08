Wiesbaden: In Deutschland wird immer weniger Fleisch produziert. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, ist die Produktion im ersten Halbjahr auf knapp 3,3 Millionen Tonnen und damit um fast sechs Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 zurückgegangen. Am größten war das Minus bei Schweinfleisch, dieses macht mit 62 Prozent aber immer noch den größten Anteil an der Gesamtmenge aus. Die Fleischproduktion hierzulande ist bereits seit 2016 rückläufig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 13:00 Uhr