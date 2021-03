In Deutschland werden weitere Hirnthrombosen nach Astrazeneca-Impfung gemeldet

Berlin: In Deutschland sind mitterweile 13 Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen nach einer Astrazeneca-Impfung gemeldet worden. Das hat das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mitgeteilt. Betroffen seien zwölf Frauen und ein Mann im Alter zwischen 20 und 63 Jahren. Drei der Patienten seien verstorben. Aktuell sind Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca in Deutschland ausgesetzt, so wie auch in mehreren weiteren europäischen Staaten. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft die Vorfälle derzeit und will am Nachmittag ihre Untersuchungsergebnisse bekannt geben. Unklar ist, ob die Hirnblutungen durch den Impfstoff ausgelöst wurden oder ob es sich um einen zufälligen zeitlichen Zusammenhang handelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2021 14:00 Uhr