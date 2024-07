In Deutschland stehen viele Wohnungen leer

Wiesbaden: Trotz der hohen Nachfrage stehen in Deutschland viele Wohnungen leer. Das teilte das Statistische Bundesamt mit und beruft sich dabei auf Daten des Zensus, also der Volksbefragung von 2022. Demnach waren bundesweit fast zwei Millionen Wohnungen unbewohnt. In Bayern war es fast 300.000. Die Gründe für den Leerstand sind vielfältig. Dazu gehören Sanierung, Umbau, geplanter Verkauf oder künftiger Eigenbedarf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2024 11:00 Uhr