In Deutschland kommen immer mehr Babys per Kaiserschnitt auf die Welt

Berlin: In Deutschland werden immer mehr Babys per Kaiserschnitt geboren. Nach Angaben der Kaufmännischen Krankenkasse waren es im vergangenen Jahr knapp 35 Prozent aller Geburten- ein neuer Höchststand. Als Grund wurde die Zunahme von Risikoschwangerschaften genannt: So sind Mütter bei der Geburt im Durchschnitt älter als früher. Die Experten der KKH sprachen von einer bemerkenswerten Entwicklung in den letzten Jahren. Sie wiesen darauf hin, dass ein Kaiserschnitt wie jede andere Operation mit Risiken verbunden ist und zu Komplikationen führen kann. Die KKH zählt zu den größten Krankenkassen bundesweit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2024 17:00 Uhr