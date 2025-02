In Deutschland ist deutlich mehr Falschgeld im Umlauf

Frankfurt am Main: In Deutschland war zuletzt mehr Falschgeld in Umlauf. Insgesamt hat die Bundesbank nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr über 72.000 falsche Euro-Scheine registriert - 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Schadenssumme ging allerdings zurück, da vermehrt einfache Fälschungen mit geringerem Nennwert in Verkehr gebracht wurden. Am häufigsten wurden 50-Euro-Scheine gefälscht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2025 12:15 Uhr