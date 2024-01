In Deutschland im Dezember 2,6 Millionen Menschen erwerbslos gemeldet

Nürnberg: Im Dezember waren in Deutschland knapp 2,64 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Die Zahl ist - wie zu dieser Jahreszeit üblich - erneut gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren es im Vormonat noch 31.000 Erwerbslose weniger. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember bei 5,7 Prozent. Agentur-Chefin Nahles zeichnete in ihrer Bilanz ein gemischtes Bild des Arbeitsmarktes. Nach ihren Worten wird in einigen Bereichen händeringend Personal gesucht, wie zum Beispiel bei Wirtschaftsprüfern und in der Pflege. In anderen Branchen gebe es hingegen kaum einen Zuwachs bei den Stellen. Hier nannte Nahles den Bau, den Einzelhandel oder die Zeitarbeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 15:00 Uhr