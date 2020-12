In Deutschland hat verschärfter Lockdown begonnen - Zahl der Toten erreicht Rekordhoch

Nachrichtenarchiv - 16.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In ganz Deutschland sind seit Mitternacht die schärferen Regeln zum Lockdown in Kraft. Das öffentliche Leben wird zum zweiten Mal in diesem Jahr heruntergefahren. Abgesehen von Lebensmittelläden und anderen Geschäften für den täglichen Bedarf ist der Einzelhandel vorerst bis zum 10. Januar geschlossen. Auch Schulen und Kitas bleiben weitgehend zu, für berufstätige Eltern soll eine Notbetreuung eingerichtet werden. In Bayern gilt zudem von 21 bis 5 Uhr eine Ausgangssperre. Mit den geltenden Einschränkungen wollen Bund und Länder erreichen, dass die hohe Zahl der Corona-Neuinfektionen zurückgeht. Ziel ist es, eine Sieben-Tage-Inzidenz von maximal 50 zu erreichen, um die Kontaktnachverfolgung wieder möglich zu machen. Aktuell gibt es einen neuen Höchstwert bei den Corona-Toten: Laut Robert-Koch-Institut sind innerhalb von 24 Stunden deutschlandweit 952 weitere Sterbefälle gemeldet worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2020 06:00 Uhr