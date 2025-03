In Deutschland greift man öfter zu Getränken aus Dosen

Getränke aus Dosen werden in Deutschland immer beliebter: Die verkaufte Gesamtmenge alkoholfreier Getränke stieg in den vergangenen fünf Jahren um knapp 47 Prozent. Das sind mehr als eine Million Tonnen nach Daten des Marktforschers NIQ. Vor allem jüngere Menschen greifen zu beispielsweise Cola, Limonaden und Energydrinks in der Dose, erklärt eine Konsumexpertin.

