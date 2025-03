In Deutschland gilt wieder die Sommerzeit

Braunschweig: In Deutschland gilt wieder die Sommerzeit. In der Nacht wurden die Uhren von 2 Uhr um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Dadurch bleibt es in den Abendstunden länger hell. Seit 1980 gibt es die Zeitumstellung in der EU. Ursprünglich wollte man damit Energie sparen. Laut dem Umweltbundesamt führt die Aufteilung von Sommer- und Winterzeit aber nur zu geringen Ersparnissen. Schon vor sieben Jahren hatte die Europäische Kommission vorgeschlagen, die Umstellung zu beenden - die Mitgliedsstaaten konnten sich aber bislang auf keine einheitliche Zeit einigen.

