Meldungsarchiv - 26.03.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In Deutschland gilt seit heute wieder die Sommerzeit. Alle Uhren wurden in der Nacht von 2 auf 3 Uhr vorgestellt. Dadurch bleibt es abends wieder länger hell. Die Zeitumstellung wurde 1980 eingeführt mit dem Ziel, das Tageslicht besser ausnutzen zu können. Kritiker zweifeln aber den Energiespareffekt an. Viele Menschen klagen zudem über körperliche Beeinträchtigungen durch den Rhythmus-Wechsel. Umfragen ergeben seit Jahren Mehrheiten für die Abschaffung der Umstellung. EU-weit konnte man sich bisher aber nicht einigen, welche Zeit nun für alle Mitgliedsländer gelten soll. Die Sommerzeit geht nun wieder bis zum 29. Oktober.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2023 10:00 Uhr