In Deutschland gilt seit der Nacht wieder die Sommerzeit

Kurzmeldung ein/ausklappen Freie Wähler machen Aiwanger zum Spitzenkandidaten

Augsburg: Die Freien Wähler ziehen mit Parteichef Aiwanger als Spitzenkandidat in die Landtagswahl in Bayern. Die Delegierten nominierten den 52-Jährigen auf dem Parteitag einstimmig. Aiwanger betonte, es sei Aufgabe seiner Partei, Bayerns Wohlstand zu erhalten. Scharfe Kritik übte er an der Ampel-Regierung: Diese schmiede in Hinterzimmern Pläne, etwa bei den Vorschriften für den Heizungstausch, die von den Menschen zu Recht als "Sauerei" empfunden würden. Die Politik dürfe nicht blind den Ideologien folgen, so Aiwanger, sondern müsse auf den gesunden Menschenverstand hören.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2023 23:00 Uhr