In Deutschland gibt es so viele arbeitende Rentner wie noch nie

Berlin: In Deutschland arbeiten so viele Rentner wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im vorigen Jahr mehr als 1,1 Millionen Menschen über 67 Jahren erwerbstätig. Dem Magazin "Stern" zufolge ergab eine Anfrage des BSW, dass es im Jahr zuvor noch 51.000 weniger waren. Damit hat sich die Zahl der noch berufstätigen Senioren innerhalb von zwanzig Jahren vervierfacht. CDU-Generalsekretär Linnemann hatte zuletzt eine Debatte zu dem Thema ausgelöst und erklärt, in Deutschland arbeiteten zu wenig Rentner.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 06:00 Uhr