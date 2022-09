In Deutschland gibt es nur noch vier Gletscher

Nachrichtenarchiv - 26.09.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Der Südliche Schneeferner hat wegen des heißen Sommers seinen Status als Gletscher verloren. Wie die Bayerische Akademie der Wissenschaften mitteilte, wird durch die geringe Eisdicke dort keine Eisbewegung mehr erwartet und daher ist der Südliche Schneeferner nicht länger als eigenständiger Gletscher zu betrachten. Aktuelle Messungen hatten ergeben, dass die Dicke des Eises in weiten Bereichen deutlich abgenommen hat und an den meisten Stellen nicht einmal mehr zwei Meter erreicht. Damit gibt es in Deutschland nur noch vier Gletscher, nämlich den Nördlichen Schneeferner und Höllentalferner an der Zugspitze sowie Blaueis und Watzmanngletscher in den Berchtesgadener Alpen. Auch sie sind laut Experten stark vom Abschmelzen bedroht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2022 16:00 Uhr