In Deutschland gibt es immer weniger Brauereien

Berlin: Deutschlandweit gibt es immer weniger Brauereien. In den vergangenen fünf Jahren haben knapp 100 Unternehmen dichtgemacht, wie der Deutsche Brauer-Bund unter Berufung auf vorläufige Zahlen des Statistischen Bundesamts mitgeteilt hat. Am stärksten fällt das Minus in Bayern aus. Dort haben seit der Corona-Pandemie 50 Braustätten den Betrieb eingestellt. Gründe für den Rückgang sieht der Brauerbund mehrere, darunter die Energiekrise oder die allgemeine Konsumzurückhaltung in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2025 10:00 Uhr