In Deutschland gibt es immer mehr Spielsüchtige

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Viel Sonne, Höchstwerte 20 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute viel Sonne, am Nachmittag und Abend an den Alpen lokale Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. In der Nacht meist sternenklar bei Tiefstwerten um 9 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch Weiterhin sonnig oder locker bewölkt, an den Alpen ganz vereinzelte Schauer oder Gewitter möglich. Tiefstwerte 12 bis 6, Höchstwerte 18 bis 26 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2023 10:00 Uhr