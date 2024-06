In Deutschland gibt es immer mehr Schulabbrecher

Berlin: Die Zahl der Schulabbrecher in Deutschland ist weiter gestiegen. Das steht im neuen nationalen Bildungsbericht. So haben 2022 gut 52.000 Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen. Die Forscher sehen das gesamte Bildungssystem unter Druck. Größte Herausforderungen seien die Zuwanderung und die Digitalisierung. Doch es fehle an Geld und Personal.

