In Deutschland gibt es 42 Thrombose-Verdachtsfälle

Nachrichtenarchiv - 10.04.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Langen: In Deutschland sind bisher 42 Verdachtsfälle von Thrombosen im Gehirn nach einer Impfung mit Astrazeneca bekannt. Wie das Paul-Ehrlich-Institut mitteilte, waren in den meisten Fällen Frauen im Alter von 20 bis 63 Jahren betroffen. Diese seien allerdings auch häufiger mit dem Präparat geimpft worden als Männer. Acht Menschen starben. Die Europäische Arzneimittelbehörde überprüft derzeit ähnliche Nebenwirkungen beim Impfstoff des US-Herstellers Johnson and Johnson. Man habe vier ernste Fälle von Thrombosen im Blick, erklärte die EMA. Einer sei tödlich verlaufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2021 07:00 Uhr