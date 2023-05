In Deutschland feiern Tausende Erdogans Wiederwahl

Meldungsarchiv - 29.05.2023 06:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In vielen Städten Deutschlands haben türkisch-stämmige Menschen die Wiederwahl von Präsident Erdogan gefeiert. Unter anderem in München, Berlin und Hamburg fuhren sie hupend mit Autos durch die Straßen und schwenkten die türkische Nationalflagge. In Mannheim kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Beamte wurden mit Gegenständen beworfen, es gab Rangeleien zwischen Erdogan-Anhängern und Passanten. Nach dessen Sieg bei der gestrigen Präsidentenwahl fordert der Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, Konsequenzen. Den Funke-Zeitungen sagte er, der EU-Beitrittsprozess der Türkei solle beendet werden. Eine enge Partnerschaft auf einer realistischen Grundlage sei besser, so Weber.

