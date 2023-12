In Deutschland fehlen viele Plätze zur Ganztagsbetreuung

Berlin: In Deutschland fehlen in den kommenden drei Jahren fast eine halbe Million zusätzliche Plätze zur Ganztagsbetreuung. Das geht aus dem Bericht der Bundesregierung über den Ausbau der Ganztagsbetreuung hervor, den das Kabinett gebilligt hat. Derzeit besuchen etwa 1,7 Millionen Kinder im Grundschulalter eine Ganztagsschule oder eine Kindertagesstätte, etwa einen Hort. Das sind etwas mehr als die Hälfte der Kinder in dieser Altersgruppe. Im Schuljahr 2026/27 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2023 19:00 Uhr