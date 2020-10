In Deutschland fehlen über 340.000 Kita-Plätze

Nachrichtenarchiv - 11.10.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland fehlen offenbar immer mehr Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. Nach Informationen der "Welt am Sonntag" liegt die Zahl bei rund 342.000. Die Zeitung beruft sich auf Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Die Entwicklung in den Bundesländern ist demnach sehr unterschiedlich. Schlusslicht ist laut dem Bericht das Saarland.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.10.2020 02:00 Uhr