Köln: In Deutschland fehlen fast 300.000 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor, die der "Rheinischen Post" vorliegt. Demnach gibt es weiterhin große regionale Unterschiede: In Ostdeutschland ist die Betreuungssituation wesentlich besser als in Westdeutschland. Der Studie zufolge besteht aktuell Bedarf für etwa 1,2 Millionen Kinder unter drei Jahren. Aber nur 857.000 Kinder haben einen Betreuungsplatz erhalten. Besonders groß ist die Lücke in Bremen und im Saarland. Die Forscher gehen nicht von einer baldigen Entspannung aus, weil es immer noch zu wenig qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher gibt.

