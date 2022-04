In Deutschland fallen heute die meisten Coronamaßnahmen weg

Nachrichtenarchiv - 03.04.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Trotz nach wie hoher Ansteckungsraten fallen heute die meisten Corona-Auflagen weg. Nach dem geänderten bundesweiten Infektionsschutzgesetz sind nur noch wenige allgemeine Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie möglich, wie etwa die Maskenpflicht. Sie gilt weiterhin in Fernzügen und Flugzeugen sowie in medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen. Unabhängig von staatlichen Regeln können Firmen, Geschäfte und andere Einrichtungen nach Hausrecht eine Maskenpflicht aussprechen. Die großen Supermarkt- und Einzelhandelsketten kündigten an, dies nicht zu tun. Einige appellierten aber an die Mitarbeiter und Kunden, auch freiwillig eine Maske zu tragen. - Das Robert-Koch-Institut meldet heute eine 7-Tage-Inzidenz von 1458 bei 74.000 Neuinfektionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2022 07:00 Uhr