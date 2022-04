In deutschen Wäldern wird so viel Holz geschlagen wie nie

Das Wetter: Sonne und Wolken, später Schauer, bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst sonnig mit nur wenigen Wolken. Am Nachmittag kann es vor allem in Franken und Schwaben regnen oder gewittern. 17 bis 22 Grad. In der Nacht ist es wechselnd bewölkt, besonders in Süd- und Ostbayern fällt zeitweise Regen. Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen an den Alpen noch Schauer, sonst wieder freundlicher. Am Ostersonntag ungetrübter Sonnenschein. Dazu Temperaturen zwischen 11 und 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2022 09:45 Uhr