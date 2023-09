In Derna werden tausende Menschen vermisst

Derna: Nach den Überschwemmungen in Libyen herrscht in dem Bürgerkriegsland weiter Ausnahmezustand. Allein in der besonders schwer getroffenen Hafenstadt Derna sind mehr als 30.000 Menschen obdachlos geworden, wie die Internationale Organisation für Migration mitteilte. Rettungskräfte suchen weiter nach Toten. Der Bürgermeister von Derna befürchtet, dass sich ihre Zahl auf 20.000 erhöhen könnte. Das THW hat eine erste Hilfslieferung nach Libyen gestartet. In Derna soll heute ein Notfallteam von Ärzte ohne Grenzen eintreffen.

