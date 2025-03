In der zweiten Liga gibt es ausschließlich Heimsiege

Zum Fußball: Das Aufstiegsrennen in der zweiten Bundesliga bleibt eng. Paderborn hat gegen Spitzenreiter Hamburg mit 2:0 gewonnen. Außerdem besiegte Magdeburg Darmstadt mit 4:1. Somit trennt Platz eins von Platz fünf gerade einmal ein Punkt. Elversberg schlug Hertha BSC Berlin 4:0. In der ersten Liga spielen zur Stunde Union Berlin und Kiel gegeneinander. Am frühen Abend trifft Augsburg auf Freiburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 16:00 Uhr