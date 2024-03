In der Türkei sind die Kommunalwahlen angelaufen

Istanbul: Am Rande der Kommunalwahlen in der Türkei ist es zu einer Schießerei mit einem Toten gekommen. Das Gesundheitsministerium teilte mit, im kurdischen Südosten des Landes habe es Zusammenstöße zwischen zwei Gruppen gegeben. Dabei seien auch Schusswaffen zum Einsatz gekommen. Ein Mensch starb, zwölf weitere wurden verletzt. Über den Hintergrund der Auseinandersetzungen ist bislang nichts bekannt. Heute sind rund 61 Millionen Menschen in der Türkei aufgerufen, über Bürgermeister, Gemeinderäte und andere kommunale Ämter zu entscheiden. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Metropole Istanbul, die seit fünf Jahren von der Oppositionspartei CHP regiert wird. Hier wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Imamoglu und dem AKP-Politiker Kurum erwartet. Mit Ergebnissen wird im Lauf des Abends gerechnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2024 12:30 Uhr