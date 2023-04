In der Textilindustrie einigen sich Arbeitgeber und IG Metall auf 8,1 Prozent mehr Lohn

Meldungsarchiv - 01.04.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die rund 100.000 Beschäftigten in der deutschen Textil- und Bekleidungsindustrie bekommen mehr Geld. In der Nacht haben sich Arbeitgeber und IG Metall auf Lohnsteigerungen von insgesamt 8,1 Prozent in den nächsten zwei Jahren geeinigt. Zudem soll es zusätzlich steuerfreie Inflationsausgleichs-Zahlungen von 1.500 Euro geben. Weiteres Kernelement der Tarifvereinbarung ist eine Fortsetzung der Altersteilzeit. Die diesjährige Tarifrunde war nach Einschätzung der Arbeitgeber eine der schwierigsten der vergangenen Jahrzehnte, denn der Branche machen die hohen Kosten für Energie, die Inflation, die angekündigte Schließung von Galeria-Karstadt-Kaufhof-Häusern sowie die Insolvenz von Peek&Cloppenburg zu schaffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2023 10:00 Uhr