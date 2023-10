In der Slowakei zeichnet sich Wahlsieg der Liberalen ab

Nach den gestrigen Parlamentswahlen in der Slowakei zeichnet sich ein Sieg der liberalen Partei "Progressive Slowakei" von EU-Vizeparlamentspräsident Simecka ab. Laut Teilergebnissen liegt sie vor der linksnationalen Oppositionspartei von Langzeit-Regierungschef Fico. Falls sich die Ergebnisse verfestigen, ist eine Koalition wahrscheinlich, die die bisherigen Waffenlieferungen an die Ukraine fortsetzen wird. Fico hatte diese beenden wollen. Um 11 Uhr soll in Bratislava das offizielle Endergebnis verkündet werden.

