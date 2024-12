In der Paketbranche drohen Warnstreiks in der Vorweihnachtszeit

München: Wer in Bayern auf Pakete wartet, muss in der Vorweihnachtszeit mit Lieferverzögerungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat nämlich zu Warnstreiks vor der dritten Tarifrunde am 16.Dezember aufgerufen. Erste Aktionen fanden heute schon an drei Standorten von trans-o-flex statt. Hintergrund ist der aktuelle Tarifstreit. Verdi lehnt das bisherige Angebot der Arbeitgeber von 4,6 Prozent mehr Geld als unzureichend ab. Die Gewerkschaft fordert für die 100.000 Beschäftigten der Logistikbranche in Bayern 368 Euro mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Verdi verhandelt für Paketdienstleister wie Hermes, DPD und FedEx. DHL ist von den Warnstreiks nicht betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2024 17:00 Uhr