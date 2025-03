In der Oberpfalz werden Kabel im Wert von 500.000 Euro gestohlen

Unbekannt stehlen 1.500 Meter Kupferkabel: Das Polizeipräsidium Oberpfalz hat mitgeteilt, dass von einem Betriebsgelände in Schwandorf drei Kabeltrommeln mit Erdkabeln entwendet wurden. Sie haben einen Wert von fast einer halben Million Euro. Die Kabel wurden nach Angaben der Polizei vermutlich in Stücke zerschnitten und mit einem LKW abtransportiert. Das dürfte mehrere Stunden in Anspruch genommen haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2025 17:45 Uhr