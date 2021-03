In der kommenden Nacht beginnt die Sommerzeit

Holetschek und Brysch setzen auf stärkere Kontrolle von Heimen

Schliersee: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek will die Kontrollmechanismen in Alten- und Pflegeheimen genauer prüfen. Menschen müssten darauf vertrauen können, dass die Versorgung in Einrichtungen im Freistaat gewährleistet sei, sagte er dem BR. Er forderte, Vorfälle wie in der Seniorenresidenz Schliersee müssten mit aller Entschlossenheit aufgeklärt werden. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, müsse das klare Konsequenzen haben. Die Stiftung Patientenschutz fordert angesichts der mutmaßlichen Vernachlässigung von Bewohnern des Heims am Schliersee gesetzliche Haftungsregelungen. Stiftungsvorstand Brysch sagte, bei Produkten müsse der Hersteller die Mangelfreiheit beweisen - bei Pflegeleistungen sei dies nicht der Fall. Er fordert deshalb ein Dienstleistungshaftpflichtgesetz. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft unter anderem, ob Heimbewohner am Schliersee verhungert oder verdurstet sind. Sie prüft 17 Todesfälle und mehrere Körperverletzungsdelikte an 88 Bewohnern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.03.2021 12:15 Uhr