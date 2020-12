In der Innenstadt von Nashville ist ein Fahrzeug explodiert

Das Wetter in Bayern: kaum noch Schnee, Tiefstwerte in der Nacht -2 bis -5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend nur im westlichen Franken klar, sonst bewölkt und an den Alpen noch etwas Schnee. In der Nacht letzte Flocken. Tiefstwerte -2 bis -5 Grad. Morgen und am Sonntag trocken, im Süden auch freundlich bei Tageshöchstwerten von -3 bis +4 Grad. Am Montag wieder Schneefall.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2020 17:00 Uhr