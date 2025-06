In der Innenstadt von Los Angeles gilt ein Versammlungsverbot

Los Angeles: In der kalifornischen Stadt ist es den dritten Tag in Folge zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gekommen. Der Protest richtet sich gegen Razzien der Bundeseinwanderungsbehörde und gegen die Abschiebepolitik der US-Regierung. Präsident Trump forderte die Nationalgarde an. Die Sicherheitsbehörden haben als Reaktion auf die sich zuspitzende Lage in Los Angeles inzwischen ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt. Das betroffene Gebiet sei unverzüglich zu räumen, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Am Wochenende hatte es bei den Protesten 56 Festnahmen gegeben, hieß es weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 08:00 Uhr