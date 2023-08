In der gesamten Ukraine gilt Bombenalam

Kiew: In der Ukraine stehen seit dem frühen Morgen mehrere Regionen unter russischem Raketenbeschuss. Laut Militärverwaltung hat die ukrainische Luftabwehr einen Angriff auf die Hauptstadt Kiew abgewehrt. Anwohner berichteten von mehreren Explosionen in der Stadt. In der gesamten Ukraine herrscht derzeit Fliegeralarm. Gestern war bekannt geworden, dass die ukrainische Regierung weitere Einberufungen plant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2023 06:00 Uhr