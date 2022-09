Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Piräus: In der Fußball-Europa-League hat der SC Freiburg im zweiten Spiel den zweiten Sieg erzielt. Die Mannschaft von Trainer Streich gewann 3:0 beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus. Dagegen verlor Union Berlin bei Sporting Braga in Portugal 0:1. Es war die zweite Niederlage der Berliner in dem Wettbebwerb.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 06:00 Uhr