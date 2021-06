Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: Belgien steigt heute in die Europameisterschaft ein. Die Mannschaft trifft am Abend in St. Petersburg auf Russland. Seit 15 Uhr spielt Wales gegen die Schweiz in Baku. Anschließend treten Dänemark und Finnland in Kopenhagen gegeneinander an. Die deutsche Mannschaft hat ihr erstes Spiel am Dienstag Abend in München gegen Frankreich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 15:00 Uhr