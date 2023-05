In der Fußball-Champions League spielen Real Madrid und Manchester City 1:1

Meldungsarchiv - 10.05.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Zum Sport: Im Halbfinal-Hinspiel in der Fußball-Champions League haben Real Madrid und Manchester City 1:1 gespielt. Vinicius Junior brachte die Spanier in Madrid in Führung, ehe Kevin de Bruyne für die Engländer ausglich. Heute Abend steht im zweiten Halbfinal-Hinspiel das Mailänder Stadtderby zwischen Inter und AC statt. Anpfiff ist um 21 Uhr. In der Bundesliga trennt sich Frankfurt nach dem Saisonende von Trainer Oliver Glasner. Das teilte die Vereinsführung am Abend mit. Und: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat das letzte Testspiel vor der WM ab Freitag verloren. In München kassierte das DEB-Team eine 3:6-Niederlage gegen die USA.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2023 06:00 Uhr