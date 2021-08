In der Fußball-Champions-League ist die Guppenphase ausgelost

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: In der Fußball-Champions-League trifft der FC Bayern in der Gruppenphase auf den FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Das hat die Auslosung in Istanbul ergeben. Vizemeister RB Leipzig spielt gegen Paris St. Germain, Manchester City und Brügge. Borussia Dortmund ist in einer Gruppe mit Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul. Und der VfL Wolfsburg bekommt es mit Lille, Sevilla und Salzburg zu tun.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.08.2021 03:00 Uhr