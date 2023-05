Meldungsarchiv - 27.05.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Heute entscheidet sich wer in der Fußball-Bundesliga Meister wird. Der FC-Bayern hat es beim Spiel in Köln nicht mehr in der eigenen Hand, sondern ist von der Form der Dortmunder Borussia abhängig. Diese führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung an und spielt heute gegen Mainz. Für den FC Augsburg geht es in Mönchengladbach um den Klassenerhalt. Alle Spiele beginnen gleichzeitig um 15.30 Uhr.

