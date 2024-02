In der Fußball-Bundesliga verliert Dortmund gegen Hoffenheim

Dortmund: Im Kampf um die Top-Plätze in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund eine Niederlage kassiert. Im heimischen Stadion verloren die Westfalen 2:3 gegen Hoffenheim. Am Nachmittag trennten sich Frankfurt und Wolfsburg 2:2 unentschieden. In der zweiten Liga bleibt Greuther Fürth dem Spitzentrio auf den Fersen. Im Frankenderby gegen Nürnberg gewannen die Kleeblätter 2:1 und belegen nun Rang vier. Der Hamburger SV siegte zu Hause gegen Elversberg 1:0 und ist Dritter. Außerdem schlug Düsseldorf Abstiegskandidat Rostock 2:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 20:00 Uhr