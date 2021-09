In der Fußball-Bundesliga trennen sich Bochum und Stuttgart 0:0

Das Wetter: Am Abend bewölkt und regnerisch, Tiefstwerte um 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend vielerorts bewölkt, ganz vereinzelt Schauer oder Gewitter. In der Nacht örtlich kräftige und gewittrige Regenfälle. Tiefstwerte 14 bis 10 Grad. Morgen teils freundlich, teils bewölkt und einzelne Schauer und Gewitter. Höchsttemperaturen 19 bis 23, Tiefstwerte in der Nacht 13 bis 8 Grad. Am Dienstag weitgehend trocken, dann nur noch 14 bis 20 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.09.2021 17:00 Uhr