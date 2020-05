In der Fußball-Bundesliga sind künftig fünf Auswechslungen erlaubt

Söder verspricht Kunst- und Kulturschaffenden mehr Unterstützung

München: Kunst und Kultur in Bayern sollen in der Corona-Krise weitere Unterstützung bekommen. Ministerpräsident Söder hat angekündigt, den Rettungsschirm von 90 auf 200 Millionen Euro auszuweiten. Kulturschaffende leisteten einen enormen Beitrag für die Gesellschaft in Bayern. Ihr Engagement sei wertvoll und notwendig, so Söder. Die Unterstützung soll nun nicht mehr nur jenen zukommen, die in der Künstlersozialkasse sind, sondern von den derzeit 30.000 Empfangsberechtigten auf 60.000 ausgeweitet werden. Profitieren sollen nicht nur die Künstler selbst, sondern auch jene hinter den Kulissen, wie etwa Techniker und Maskenbildner. Hierfür stehen laut Söder 140 Millionen Euro bereit. Weitere 50 Millionen sollen für Theater, Kinos und ausgefallene Filmproduktionen bereitgestellt werden. Und nochmals 10 Millionen Euro für die rund 10.000 Musikvereine in Bayern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2020 15:00 Uhr