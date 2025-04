In der Fußball-Bundesliga schlägt Augsburg Bochum

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Augsburg Bochum besiegt. Die Schwaben schlugen die Gastgeber 2:1 - und haben damit den Klassenerhalt geschafft. Die weiteren Ergebnisse: Hoffenheim - Mainz 2:0 Leverkusen - Union Berlin: 0:0 Mönchengladbach - Freiburg: 1:2 und Kiel - St. Pauli: 1:2. In der zweiten Liga siegte Elversberg 3:1 bei Hannover. Ulm schlug Magdeburg 1:0 und die Partie Hertha BSC - Darmstadt endete 1:1. Und im Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga gewann der FC Bayern München bei Eintracht Frankfurt 3:0 und hat damit die Titelverteidigung der Deutschen Meisterschaft so gut wie sicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 18:00 Uhr