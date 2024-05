In der Fußball-Bundesliga rückt Köln dem Abstieg näher

Zum Fußball: In der Bundesliga hat der 1. FC Köln kaum mehr eine Chance auf den Klassenerhalt. Die Kölner kamen am Abend gegen Freiburg nicht über ein 0:0 hinaus. Die übrigen Abstiegskandidaten spielen heute. Sollte dabei Mainz in Heidenheim gewinnen - und spielen Union Berlin und Bochum gleichzeitig unentschieden, dann ist Kölns Gang in die zweite Liga besiegelt. Den Abstiegskampf in der zweiten Liga hat Kaiserslautern durch ein 4:1 gegen Magdeburg spannend gehalten. Dort sind von Tabellenplatz 11 bis 18 noch alle Teams abstiegsbedroht.

